Advertising

DanieleDann1 : ?? #USA: 6 gennaio 2021, attacco alla democrazia americana. L’assalto a #CapitolHill in 10 immagini. #Kamala Harris… - DomenicoMazzil5 : RT @MediasetTgcom24: Usa, bomba a sede dem il 6 gennaio 2021: nell'edificio c'era Kamala Harris #Usa - malinca73 : RT @MediasetTgcom24: Usa, bomba a sede dem il 6 gennaio 2021: nell'edificio c'era Kamala Harris #Usa - JohSogos : RT @MediasetTgcom24: Usa, bomba a sede dem il 6 gennaio 2021: nell'edificio c'era Kamala Harris #Usa - MediasetTgcom24 : Usa, bomba a sede dem il 6 gennaio 2021: nell'edificio c'era Kamala Harris #Usa -

Ultime Notizie dalla rete : Usa bomba

TGCOM

...del 2021 quando venne trovata unanelle vicinanze dell'edificio. Lo riportano i media americani, sottolineando come la presenza della vicepresidente mostra come l'assalto al Congresso...14.00 " Comincia l'assedio Dopo un allarmediversi edifici governativi intorno a Capitol Hill ...Il tuo browser non supporta il tag iframe 14.45 " Lo scatto nell'ufficio di Nancy Pelosi Una ...Scorie geopolitiche. A luglio Pechino ha iniziato a costruire il primo reattore modulare Linglong One Una città piccolissima nel mezzo del nulla in Wyoming, uno dei territori più vasti e meno popolati ...Abbiamo armi che non sono fatte di carta ma sono bombe atomiche, come il vaccino'. Il sindaco di Codogno, Francesco Passerini, non usa mezzi termini per descrivere la situazione nella cittadina del Lo ...