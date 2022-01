Usa: a dicembre delude crescita occupazione, creati ‘solo’ 199 mila posti (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma, 7 gen. (Adnkronos/Dpa) – A dicembre continua la crescita dell’occupazione negli Stati Uniti, ma i 199 mila nuovi posti creati (con l’esclusione del settore agricolo) sono un numero decisamente inferiore sia ai 249 mila creati a novembre che agli oltre 400 mila attesi da diversi analisti. I dati diffusi dal Dipartimento del Lavoro di Washington mostrano però anche una discesa del tasso di disoccupazione che passa dal 4,2% di novembre al 3,9%. Si tratta del livello più basso dallo scoppio della pandemia, ma che è anche influenzato dalla uscita più o meno temporanea dal mercato di molti lavoratori, come testimonia anche la percentuale di partecipazione della forza lavoro che non risale, mantenendosi al 61,9%, un ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma, 7 gen. (Adnkronos/Dpa) – Acontinua ladell’negli Stati Uniti, ma i 199nuovi(con l’esclusione del settore agricolo) sono un numero decisamente inferiore sia ai 249a novembre che agli oltre 400attesi da diversi analisti. I dati diffusi dal Dipartimento del Lavoro di Washington mostrano però anche una discesa del tasso di dische passa dal 4,2% di novembre al 3,9%. Si tratta del livello più basso dallo scoppio della pandemia, ma che è anche influenzato dalla uscita più o meno temporanea dal mercato di molti lavoratori, come testimonia anche la percentuale di partecipazione della forza lavoro che non risale, mantenendosi al 61,9%, un ...

Advertising

MKT_INS : A dicembre negli #Usa sono stati creati 199 mila posti di lavoro nel settore non agricolo, mentre il tasso di disoc… - giorgiogilestro : @vaccart @SilvestriMd @Tigem_Telethon In UK i primi dati a proposito sono stati pubblicati il 22 Dicembre per l'esa… - moneypuntoit : ?? Non-farm payrolls USA deludono a dicembre ?? - TV7Benevento : Usa: a dicembre delude crescita occupazione, creati 'solo' 199 mila posti... - moneypuntoit : ?? Tasso di disoccupazione USA in calo a dicembre ?? -