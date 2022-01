Uomini e Donne, ex coppia si è sposata: di chi si tratta. Le prime foto della loro felicità (Di venerdì 7 gennaio 2022) Uomini e Donne: l’avevano annunciato e il gran giorno è arrivato. Due ex protagonisti del Trono Over sono convolati a nozze! Chi sono? Ve lo sveliamo subito! Uomini e Donne: Angela Paone e Antonio Stellaci sposi L’ex dama, 45 anni, apprezzata dal pubblico per la sua sincerità, e l’ex cavaliere, 60, si sono sposati il 17 dicembre. Hanno spiegato che avevano intenzione di unirsi in matrimonio di venerdì 17 (nonostante notoriamente si dica che sia una data che porta sfortuna!), perché il loro primo appuntamento è stato proprio un venerdì 17. Angela Paone e Antonio Stellacci erano stati poco tempo a “Uomini e Donne” e poco è durato il loro fidanzatamento. A quanto pare, però, la loro frequentazione ha avuto un lieto fine. Lo dimostrano le ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 7 gennaio 2022): l’avevano annunciato e il gran giorno è arrivato. Due ex protagonisti del Trono Over sono convolati a nozze! Chi sono? Ve lo sveliamo subito!: Angela Paone e Antonio Stellaci sposi L’ex dama, 45 anni, apprezzata dal pubblico per la sua sincerità, e l’ex cavaliere, 60, si sono sposati il 17 dicembre. Hanno spiegato che avevano intenzione di unirsi in matrimonio di venerdì 17 (nonostante notoriamente si dica che sia una data che porta sfortuna!), perché ilprimo appuntamento è stato proprio un venerdì 17. Angela Paone e Antonio Stellacci erano stati poco tempo a “” e poco è durato ilfidanzatamento. A quanto pare, però, lafrequentazione ha avuto un lieto fine. Lo dimostrano le ...

Advertising

robersperanza : Oggi @Fiaso_it quantifica in 48mila assunzioni a tempo indeterminato che la legge di bilancio potrà garantire per i… - lapoelkann_ : “L’anno che verrà” di Dalla rimane uno dei più grandi inni alla vita. Negli ospedali, in mezzo al mare, nei rifugi… - fattoquotidiano : Lavoro e stipendi, per i 25enni meno di 15mila euro lordi all’anno: la metà rispetto agli over 55. Tra uomini e don… - Giovann74816573 : @BenedettaFrucci @CarloCalenda @Azione_it Io non ho parlato di elezioni per precisa scelta. La politica è finita. È… - bluecornflowerr : gli uomini parlano io mi preoccupo ma tiro immediatamente un sospiro di sollievo perché per fortuna mi piacciono pure le donne -