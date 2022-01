Uno sponsor scarica il GF Vip: “Ci dissociamo dai comportamenti dei concorrenti” (Di venerdì 7 gennaio 2022) A causa di alcuni ‘gravi’ atteggiamenti dei concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip uno sponsor ha scaricato il reality, l’annuncio Continuano i colpi di scena al Grande Fratello Vip,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 7 gennaio 2022) A causa di alcuni ‘gravi’ atteggiamenti deidella sesta edizione del Grande Fratello Vip unohato il reality, l’annuncio Continuano i colpi di scena al Grande Fratello Vip,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

GiudiCar : pensiero sul perchè hanno detto solo ora della puntata: non trovano uno sponsor che vesta la Ricciarelli, ed in que… - annadl52 : Scusate ma trovo ridicolo uno sponsor che lascia il programma xchè sono stati brutti e cattivi io bohhhhh....????#gfvip - noiosity : Mikado è uno sponsor forte, spero che la signora Ricciarelli non la passi liscia anche questa volta per i discutibi… - CinguettaTV : @LittleMisCake81 Non è uno sponsor del Grande fratello ma è uno privato della ricciarelli. Quelli ufficiali sono ben saldi e in aumento. - marika_doro : @GrandeFratello Guardate ciò che ha chiaramente scritto uno dei vostri più grandi sponsor e fatevi due domande siet… -