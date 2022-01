Una Vita, anticipazioni 8 gennaio: Israel tortura ancora Felipe sotto gli occhi di Genoveva. Tremenda sorpresa in arrivo per lei (Di venerdì 7 gennaio 2022) Una Vita, anticipazioni 8 gennaio: Israel, Felipe e Genoveva di nuovo protagonisti. Presto si arriverà al colpo di scena tanto atteso. Una Vita, anticipazioni 8 gennaio: Felipe continua ad essere torturato da Israel di fronte a Genoveva, ma … Continua l’incubo per Genoveva e Felipe. Israel seguita a torturare l’avvocato davanti a sua moglie. Ma presto entreranno in scena Laura e il Commissario Mendez e la Salmeròn capirà di essere caduta in una trappola. Le torture inflitte all’Alvarez Hermoso sono dunque finte? anticipazioni spagnole: Genoveva trama dal carcere e ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 7 gennaio 2022) Unadi nuovo protagonisti. Presto si arriverà al colpo di scena tanto atteso. Unacontinua ad essereto dadi fronte a, ma … Continua l’incubo perseguita are l’avvocato davanti a sua moglie. Ma presto entreranno in scena Laura e il Commissario Mendez e la Salmeròn capirà di essere caduta in una trappola. Le torture inflitte all’Alvarez Hermoso sono dunque finte?spagnole:trama dal carcere e ...

