Una vita, anticipazioni 7 gennaio 2022: il turbamento di Antoñito

Il nuovo ruolo politico non farà altro che creare problemi ad Antoñito. Il giovane, secondo la trama Una vita di oggi venerdì 7 gennaio 2022, riceverà una lettera anonima che lo turberà molto. Come se non bastasse, dovrà far fronte alle avances di Natalia, la quale approfitterà dell'assenza di Lolita per avvicinarsi a lui. Nel frattempo, Marcos penserà di partire per il Messico per parlare da vicino con Salustiano.

Una vita, anticipazioni 7 gennaio 2022: Antoñito turbato da una lettera anonima

Antoñito si ritroverà ad affrontare diverse difficoltà a causa del suo ruolo di presidente di commissione. Il giovane Palacios dovrà cercare di arginare le richieste di Solano, il quale vorrebbe dei favori da lui.

