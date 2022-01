Una Vita anticipazioni 7 e 8 gennaio 2021 | paura per Marcos | Genoveva confessa tutto

Leggi su anticipazionitv

Nelle puntate di Unain onda il 7 e l'8vedrete cheè ormai deciso a partire per il Messico. L'uomo vuole mettere in chiaro le cose con don Salustiano, ma sia Felicia che Anabel non riescono a stare tranquille, infatti temono che la situazione possa peggiorare. Intanto Lolita decide di partire e di lasciare Acacias con il piccolo Moncho per qualche giorno e Natalia inizia a fare la civetta con Antonito, il quale al momento sembra essere davvero molto in ansia per una lettera minacciosa che gli è pervenuta. Se vi siete persi le precedenti puntate della telenovela spagnola, potete rivederle on demand sul sito Mediaset Infinity.