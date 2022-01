Un posto al sole, anticipazioni 7 gennaio: di chi è innamorata Speranza? (Di venerdì 7 gennaio 2022) L'ultima puntata della settimana di Un posto al sole continuerà a focalizzare l'attenzione su Speranza e sui suoi tormentati sentimenti, come raccontano le anticipazioni di oggi, venerdì 7 gennaio. La ragazza, innamorata pazza di Vittorio, negli ultimi tempi ha notato un drastico cambiamento del figlio di Guido che ha iniziato ad essere melenso ed eccessivamente sdolcinato, spingendo la giovane a prendere le distanze da lui. In quel momento, Speranza ha incrociato Samuel e lo ha baciato per poi dover fare i conti con una grande confusione sentimentale. Successivamente, la Altieri ha chiarito con Vittorio raccontandogli del bacio con l'aiuto chef del Vulcano e scoprendo, a sua volta, il piano che il ragazzo aveva ordito nei suoi confronti per allontanarla e ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 7 gennaio 2022) L'ultima puntata della settimana di Unalcontinuerà a focalizzare l'attenzione sue sui suoi tormentati sentimenti, come raccontano ledi oggi, venerdì 7. La ragazza,pazza di Vittorio, negli ultimi tempi ha notato un drastico cambiamento del figlio di Guido che ha iniziato ad essere melenso ed eccessivamente sdolcinato, spingendo la giovane a prendere le distanze da lui. In quel momento,ha incrociato Samuel e lo ha baciato per poi dover fare i conti con una grande confusione sentimentale. Successivamente, la Altieri ha chiarito con Vittorio raccontandogli del bacio con l'aiuto chef del Vulcano e scoprendo, a sua volta, il piano che il ragazzo aveva ordito nei suoi confronti per allontanarla e ...

