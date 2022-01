Un Posto al Sole, anticipazioni 10 gennaio: il segreto di Riccardo (Di venerdì 7 gennaio 2022) Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di lunedì 10 gennaio: il segreto inconfessabile di Riccardo Crovi sconvolge gli equilibri. Il dottor Riccardo Crovi a Bolzano (via screenshot)Rossella sta cercando di rimettere in piedi una relazione allo sbaraglio dopo i fatti di Bolzano. Riccardo le nasconde qualcosa e lei lo sa, ma sta cercando di seguire il consiglio di sua madre Silvia: provare a vivere la relazione senza troppe preoccupazioni. Qualcosa però potrebbe presto complicare la situazione tra i due ragazzi. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Intanto, Fabrizio continua a fare i conti con le problematiche sorte al Pastificio di cui è proprietario. Una fuga di notizie che Marina pensava fosse ad opera di ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 7 gennaio 2022) Unaldella puntata di lunedì 10: ilinconfessabile diCrovi sconvolge gli equilibri. Il dottorCrovi a Bolzano (via screenshot)Rossella sta cercando di rimettere in piedi una relazione allo sbaraglio dopo i fatti di Bolzano.le nasconde qualcosa e lei lo sa, ma sta cercando di seguire il consiglio di sua madre Silvia: provare a vivere la relazione senza troppe preoccupazioni. Qualcosa però potrebbe presto complicare la situazione tra i due ragazzi. Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Intanto, Fabrizio continua a fare i conti con le problematiche sorte al Pastificio di cui è proprietario. Una fuga di notizie che Marina pensava fosse ad opera di ...

