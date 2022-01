UFFICIALE – Si ferma la Serie C, rinviato il prossimo turno di campionato (Di venerdì 7 gennaio 2022) UFFICIALE, rinviato il prossimo turno in Serie C La Lega Pro ha ufficializzato il rinvio del prossimo turno di campionato, a causa di numerosi casi … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 7 gennaio 2022)ilinC La Lega Pro ha ufficializzato il rinvio deldi, a causa di numerosi casi … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

infoitsport : Ufficiale, la Serie A non si ferma. Ma è in arrivo l'obbligo di giocare con tredici calciatori disponibili - SanremoNews : Calcio, Serie D: si ferma il campionato. Dalla prossima settimana, via ai recuperi. Ripresa ufficiale il 23 gennaio - imperianews_it : Calcio, Serie D: si ferma il campionato. Dalla prossima settimana, via ai recuperi. Ripresa ufficiale il 23 gennaio - enrick81 : @famigliasimpson @AgoCannella @carlo234556 @Matt85Mortal @Tvottiano @ZeusMega @napoliforever89 @misterf_tweets… - Fedechan10 : RT @intaesarms: è ufficiale: la maknae line ha perz a cap !!!!!!! NON STANNO BENE PRONTO POLIZIA QUALCUNO LI FERMA ????????? -