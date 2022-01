UFFICIALE – Lega Serie A, il campionato prosegue con il nuovo protocollo (Di venerdì 7 gennaio 2022) È terminata da pochi istanti l’assemblea di Lega Serie A, all’interno della quali si sarebbe discusso del proseguimento delle competizioni in corso (Serie A, Coppa Italia e Supercoppa). La Lega Serie A ha ribadito la fiducia nella possibilità di proseguire senza problemi lo svolgimento delle competizioni nel rispetto del nuovo protocollo già approvato e che entrerà in vigore da lunedì 10 gennaio. CAGLIARI, ITALY – DECEMBER 18: Match balls during the Serie A match between Cagliari Calcio and Udinese Calcio at Sardegna Arena on December 18, 2021 in Cagliari, Italy. (Photo by Enrico Locci/Getty Images)Come già preannunciato inoltre, la Lega Serie A auspica che nella riunione governativa di mercoledì prossimo si ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 7 gennaio 2022) È terminata da pochi istanti l’assemblea diA, all’interno della quali si sarebbe discusso del proseguimento delle competizioni in corso (A, Coppa Italia e Supercoppa). LaA ha ribadito la fiducia nella possibilità di proseguire senza problemi lo svolgimento delle competizioni nel rispetto delgià approvato e che entrerà in vigore da lunedì 10 gennaio. CAGLIARI, ITALY – DECEMBER 18: Match balls during theA match between Cagliari Calcio and Udinese Calcio at Sardegna Arena on December 18, 2021 in Cagliari, Italy. (Photo by Enrico Locci/Getty Images)Come già preannunciato inoltre, laA auspica che nella riunione governativa di mercoledì prossimo si ...

