Udinese, nome nuovo per la difesa: si ragiona sul prestito!

nome nuovo per la difesa. L'Udinese sarebbe alla disperata ricerca di un difensore e, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'obiettivo principale per rinforzare il reparto difensivo potrebbe essere rappresentato da Armando Izzo, difensore ancora in forza al Torino. Izzo Torino CalciomercatoI due club starebbero ragionando sull'ipotesi di un prestito, mentre il calciatore è attento a valutare ogni opportunità. Occhio al Cagliari che rimane alla finestra dopo essersi mostrato particolarmente attivo sul mercato dei difensori. Matteo Brignone

