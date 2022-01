Tuttomercatoweb: Il Napoli ha provato (invano) a inserirsi per Coutinho, che è andato all’Aston Villa (Di venerdì 7 gennaio 2022) Secondo quanto riporta il noto portale Tuttomercatoweb, il Napoli avrebbe provato, nelle ultimissime ore, a prendere Coutinho dal Barcellona. Il brasiliano, arrivato in Spagna per sostituire Neymar, non ha del tutto ritrovato in blaugrana i colpi straordinari che aveva messo in mostra al Livepool. E dunque si trasferirà già a gennaio all’Aston Villa, in Inghilterra, dove si metterà a disposizione di Steven Gerrard. Ebbene, sarebbero stati registrati dei contatti tra il Napoli e l’entourage di Coutinho, che secondo la redazione di Tmw «poteva essere una soluzione alternativa a Lorenzo Insigne», visto e considerato che il capitano a giugno si trasferirà al Toronto. Nulla di fatto: Coutinho si era già promesso all’Aston ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 7 gennaio 2022) Secondo quanto riporta il noto portale, ilavrebbe, nelle ultimissime ore, a prenderedal Barcellona. Il brasiliano, arrivato in Spagna per sostituire Neymar, non ha del tutto ritrovato in blaugrana i colpi straordinari che aveva messo in mostra al Livepool. E dunque si trasferirà già a gennaio, in Inghilterra, dove si metterà a disposizione di Steven Gerrard. Ebbene, sarebbero stati registrati dei contatti tra ile l’entourage di, che secondo la redazione di Tmw «poteva essere una soluzione alternativa a Lorenzo Insigne», visto e considerato che il capitano a giugno si trasferirà al Toronto. Nulla di fatto:si era già promesso...

