Tutto il mondo che ruota attorno a Novak Djokovic (Di venerdì 7 gennaio 2022) Giornate folli che non sembrano finire. Fino a lunedì è sospeso il giudizio sulla permanenza in Australia del campione serbo, intanto si è scatenata una battaglia che ha mostrato lati di Nole non a tutti noti. La strenua difesa dei familiari sfiora il ridicolo paragonandolo a Spartaco. Dall'altra parte non finiscono i meme e i commenti sul caso, con il numero uno al mondo che sembra uscirne sempre peggio Leggi su vanityfair (Di venerdì 7 gennaio 2022) Giornate folli che non sembrano finire. Fino a lunedì è sospeso il giudizio sulla permanenza in Australia del campione serbo, intanto si è scatenata una battaglia che ha mostrato lati di Nole non a tutti noti. La strenua difesa dei familiari sfiora il ridicolo paragonandolo a Spartaco. Dall'altra parte non finiscono i meme e i commenti sul caso, con il numero uno alche sembra uscirne sempre peggio

