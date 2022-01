Tuanzebe al Napoli in prestito | è ufficiale

(Di venerdì 7 gennaio 2022) In attesa del tweet del presidente De Laurentiis e della notadel, a formalizzare il passaggio di Axeldal Manchester United ai partenopei ci ha pensato la Lega Calcio, che ha reso noto il deposito del contratto del centrale difensivo inglese. Gli ultimi trasferimenti del mercato invernalesi unisce ala titolo temporaneo e prende il posto di Kostas Manolas, volato in Grecia – all’Olympiacos – sul finire dello scorso anno. Ieri il ragazzo sarebbe già stato in città, come testimoniano le storie su Instagram di suo fratello, che è anche il suo agente. L'articolo ilsta.

DiMarzio : .@sscnapoli, tutto fatto per Axel #Tuanzebe dal @ManUtd: programmate le visite mediche - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Tuanzebe è un nuovo giocatore del Napoli ? - DiMarzio : #Calciomercato | Il @sscnapoli ha depositato il contratto di #Tuanzebe: il giocatore del @ManUtd rientra a Londra p… - Filo2385Filippo : RT @GoalItalia: ?? UFFICIALE ?? Tuanzebe è un nuovo giocatore del Napoli ? - davidpremier : DONE DEAL: Napoli sign Man Utd defender Axel Tuanzebe

E' ufficiale il passaggio in azzurro del difensore inglese Axel. Il centrale classe 1997 arriva dal Manchester United e sbarca in quel dicon la formula del prestito temporaneo. In ...... è arrivato anche il contratto per. E' dunque ufficiale l'arrivo del difensore dal Manchester United. La ...CALCIOMERCATO - Depositato il contratto di Axel Tuanzebe col Napoli: arriva dal Manchester United, ma giocava in prestito all'Aston Villa.Manca ancora l'annuncio ufficiale, ma possiamo già dire che Axel Tuanzebe è un nuovo giocatore del Napoli. Poco fa, i dirigenti partenopei hanno infatti depositato negli uffici della Lega Calcio tutta ...