TSM | Dominic Kallas nominato nuovo VP degli esports | “Inizia una nuova era”

(Di venerdì 7 gennaio 2022) L’ex capo delle operazioni statunitensi di Gen.G,, si unirà a TSM come vicepresidente della divisione. L’annuncio è stato dato nelle scorse ore dalla stessa organizzazione. “Sono entusiasta di entrare a far parte di TSM insieme a professionisti di talento ed esperti – ha affermato– Credo fermamente che questa possa essere unaera per l’organizzazione. I fan e i partner saranno entusiasti di conoscere ciò che abbiamo pianificato per il 2022?.si è formato in settori come la finanza e l’economia, dove ha lavorato come socio di venture capital e private equity prima di passare agli. Arrivato a Gen.G nel 2017,ha ricoperto la sua posizione per tre anni e mezzo prima di ...

Ultime Notizie dalla rete : TSM Dominic

Kallas is bringing years of experience to TSM as its new VP of esports. The post TSM appoints Dominic Kallas as VP of esports appeared first on Dot Esports.