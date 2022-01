Trincerone est | l’immondizia sotto la pedana | spazio usato come ritrovo

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Aumentano i segnali di degrado pressoEst. La piattaforma che ha il pregio di offrire una nuova piazza con relativo parcheggio in un quadrante in perenne lotta per gli spazi avrebbe dovuto ospitare, nella parte laterale, anche una funzionale striscia-fitness con tanto di attrezzature. Alcune sono quasi subito andare in malora. La piazza è congiunta con via Balzico e attraverso essa con via Dalmazia attraverso unametallica. Essa supera lo sbalzo tra i livelli, assicurando anche la fruibilità per carrozzine e passeggini. La partestante è stata opportunamente recintata in quanto, ovviamente, non ritenuta utilizzabile. Un manipolo di ragazzi la usa, però, stabilmente quale. Abbastanza nascosto alla vista, è un luogo isolato. I grafiti sui muri ...

