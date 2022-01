Tricolore | Meloni | ‘sia anno liberazione da chi calpesta nostra bandiera’

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma, 7 gen. (Adnkronos) – “Oggi è la Festa del, il simbolo dei Patrioti. Che questo 2022 possa essere finalmente l’dellada chiogni giorno labandiera con politiche antinazionali. Non lasceremo che lastoria e laidentità vengano liquidate da chi invoca un mondo senza confini e specificità. Viva il. Viva l’Italia libera e sovrana”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "Oggi è la Festa del Tricolore, il simbolo dei Patrioti. Che questo 2022 possa essere finalmente l'anno della liberazione da chi calpesta ogni giorno la nostra bandiera con ...La capa di Fratelli d'Italia usa la festa del tricolore per i soliti proclami reazionari contro gli immigrati e anti-europei. Ma loro sono gli ultimi a potersi definire patrioti ...