Traffico Roma del 07-01-2022 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 7 gennaio 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione aumento disulle strade della capitale code a tratti sulla carreggiata esterna del raccordo dalla Pontina alla Casilina mentre in interno file dalla casina alla Ardeatina anche sul tratto Urbano della A24 Ci sono code Da Fortunato alla tangenziale in ingresso in città rallentamenti in via del Foro Italico si segnalano tra via dei Campi Sportivi e la Salaria in direzione San Giovanni sulla Casilina molto ilall’altezza della Borghesiana e di finocchio In entrambe le direzioni code a tratti in via della Bufalotta tra via Renato Fucini e il raccordo in entrambi i sensi di marcia incolonnamenti i due sensi anche sulla via Cassia tra l’ho già dalla Giustiniana e Tomba di Nerone chiusura temporanea della carreggiata laterale di via Cristoforo Colombo tra viale di Porta ...