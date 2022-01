Torino: nuovi tamponi negativi e ritorno in campo (Di venerdì 7 gennaio 2022) Buone notizie per il Torino: nuovi tamponi negativi. I casi di positività al Covid-19 dunque rimangono otto, di cui sei calciatori e due membri dello staff. Dopo aver dovuto saltare la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, i granata possono così tornare in campo. Gli uomini di Ivan Juric hanno ripreso gli allenamenti, anche se la sfida casalinga di domenica 9 gennaio (ore 14.30) contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano resta ad alto rischio rinvio. Intanto però, Bremer e compagni hanno svolto una sgambata dopo gli allenamenti a domicilio a cui erano stati costretti dall’Asl Città di Torino. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 7 gennaio 2022) Buone notizie per il. I casi di positività al Covid-19 dunque rimangono otto, di cui sei calciatori e due membri dello staff. Dopo aver dovuto saltare la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, i granata possono così tornare in. Gli uomini di Ivan Juric hanno ripreso gli allenamenti, anche se la sfida casalinga di domenica 9 gennaio (ore 14.30) contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano resta ad alto rischio rinvio. Intanto però, Bremer e compagni hanno svolto una sgambata dopo gli allenamenti a domicilio a cui erano stati costretti dall’Asl Città di. SportFace.

