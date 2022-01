Torino, Cairo: «Sbagliato giocare a tutti i costi. Nuovo protocollo? Non sono d’accordo» (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il presidente del Torino Cairo ha parlato della situazione complicata che sta vivendo la Serie A a causa del Covid Urbano Cairo, presidente del Torino, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del momento complicato che sta attraversando la Serie A a causa del Covid-19. COSA SUCCEDE – «È un momento complicato in cui dobbiamo sforzarci di tenere alcuni punti fermi: il campionato è un bene prezioso per tutti e deve andare avanti secondo il calendario deciso, ma esistono momenti delicati in cui questo, purtroppo, non può succedere e deve prevalere il buon senso. In questi casi bisogna rispettare anche il merito sportivo come linea guida delle azioni delle istituzioni: se c’è un numero troppo elevato di positivi, non ha senso giocare, costi quel che ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il presidente delha parlato della situazione complicata che sta vivendo la Serie A a causa del Covid Urbano, presidente del, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del momento complicato che sta attraversando la Serie A a causa del Covid-19. COSA SUCCEDE – «È un momento complicato in cui dobbiamo sforzarci di tenere alcuni punti fermi: il campionato è un bene prezioso pere deve andare avanti secondo il calendario deciso, ma esistono momenti delicati in cui questo, purtroppo, non può succedere e deve prevalere il buon senso. In questi casi bisogna rispettare anche il merito sportivo come linea guida delle azioni delle istituzioni: se c’è un numero troppo elevato di positivi, non ha sensoquel che ...

