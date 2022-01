Tobias Menzies di The Crown protagonista della nuova serie Apple Manhunt sull’omicidio di Abramo Lincoln (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tobias Menzies di The Crown, svestiti i panni regali del principe Filippo impersonati nelle stagioni 3 e 4 del royal drama di Netflix, si è unito al cast di Manhunt, la nuova miniserie drammatica in arrivo su Apple Tv+. Basata sul best-seller di James Swanson, Manhunt: The 12-Day Chase for Lincoln’s Killer, la serie ricostruirà l’assassinio del sedicesimo presidente degli Stati Uniti d’America Abramo Lincoln e le indagini sul caso. Tobias Menzies sarà nei panni di Edwin Stanton, segretario alla guerra e amico di Lincoln, che dopo la morte del Presidente diventa ossessionato dalla necessità di catturare l’assassino John Wilkes Booth ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 7 gennaio 2022)di The, svestiti i panni regali del principe Filippo impersonati nelle stagioni 3 e 4 del royal drama di Netflix, si è unito al cast di, laminidrammatica in arrivo suTv+. Basata sul best-seller di James Swanson,: The 12-Day Chase for’s Killer, laricostruirà l’assassinio del sedicesimo presidente degli Stati Uniti d’Americae le indagini sul caso.sarà nei panni di Edwin Stanton, segretario alla guerra e amico di, che dopo la morte del Presidente diventa ossessionato dalla necessità di catturare l’assassino John Wilkes Booth ...

Advertising

telesimo : #SeriesNews di oggi, #6gennaio: iI trailer di #Archive81; Quando chiama il cuore 9 dal 6 marzo; Tom Avni e Lioz Lev… - dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: La star di The Crown #TobiasMenzies sarà protagonista di #Manhunt, nuova serie limitata Apple sull’assassinio del preside… - MoviesAsbury : La star di The Crown #TobiasMenzies sarà protagonista di #Manhunt, nuova serie limitata Apple sull’assassinio del p… - TelefilmSpoiler : In arrivo una nuova serie limitata su Apple su Abraham Lincoln con Tobias Menzies: MANHUNT… - AleMancinelli8 : AIUTO NELL'ULTIMO EPISODIO DI #MODERNLOVE C'È TOBIAS MENZIES -