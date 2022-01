Tiziano Ferro annuncia sui social la morte del cane Jake

(Di venerdì 7 gennaio 2022)saluta per sempre il suoa un anno dalla sua adozione. “Ti chiamavo Il ragazzo con tre cuori: due dipinti sul pelo e uno troppo grande nel petto. Così grande che non ha retto più” scrive sul suo profilo il cantante. Nel messaggio d’addio postato suilo ringrazia “per il tempo trascorso insieme e ricco d’amore perché ci hai dato lezioni di gratitudine e fedeltà nonostante arrivassi da anni di maltrattamenti e di canile. E perché nella tua infinita generosità hai deciso di dare spazio ad un altro di quei cani adulti che nessuno vuole, solo perché la gente non conosce l’amore superiore del quale sono stracolmi. Salutaci Beau (l’amatoscomparso nel 2020) e sappi che non ti dimenticheremo mai. Ciao Gigio”.

Non c'è pace per il povero Tiziano Ferro, che in queste ore è stato colpito da un altro lutto; il cantante di Latina ha infatti dovuto dire addio anche a Jake, il bellissimo doberman di 8 anni preso dal canile dopo la morte di Beau. Jake, che aveva vissuto anni di maltrattamenti e canile, come Beau, è mancato perché il suo cuore non ha retto più.