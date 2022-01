Tiro a volo | drammatico incidente di caccia | morto il campione del mondo juniores Ghilli

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Dramma neldelper la morte del giovane Cristiandelskeet a livello, scomparso in un tragicodurante una battuta dinelle campagne della toscana. A ottobre era diventatodela squadre nel mixed team, oltre a medaglia di bronzo nell’individuale. La federazione e il presidente Rossi porgono le loro condoglianze: “La Federazione Italianacon il presidente Luciano Rossi “si stringe alla famiglia di Cristian, giovane promessa toscana delitaliano, scomparso tragicamente in unpoche ore ...

E' morto nella notte all'ospedale di Cecina Cristian Ghilli, 19enne campione mondiale juniores di tiro a volo (skeet) che giovedì era rimasto ferito in un incidente avvenuto al termine di una battuta di caccia con gli amici nei boschi di Montecatini val di Cecina, in provincia di Pisa.