Ti ricordi… il gol d'autore di Totò Fresi contro la Roma subito dopo il capolavoro di Djorkaeff (Di venerdì 7 gennaio 2022) La sfortuna di fare un capolavoro. Già, perché pure quella può essere una sfortuna. Fare un capolavoro nel medesimo istante in cui qualcuno fa "Il" capolavoro. Succede, e nel calcio per la verità succede spesso: essere bravi nel momento storico in cui davanti c'è un mostro o appunto segnare un gol bellissimo nella stessa partita in cui un tuo compagno ha fatto qualcosa di indimenticabile. E così dopo anni, decenni (come giusto che sia), il fenomeno viene ancora celebrato e ricordato mentre in pochi ricordano quello bravo. Tutti ricorderanno il capolavoro, solo pochi calciofili ricorderanno il bellissimo gol. Ti ricordi nasce anche con questo intento: ricordare storie piccole sapendo che quelle grandi in fin dei conti non passeranno mai, ricordando Codispoti che si autolanciava perché tanto la grandezza ...

