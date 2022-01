The Weeknd: l’artista pubblica il nuovo album “Dawn FM” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Disponibile da oggi su tutte le piattaforme “Dawn FM”, il nuovo album di The Weeknd, già autore di molteplici album di successo tra cui After Hours Venerdì 7 gennaio 2022. Esce oggi il nuovo attesissimo album di The Weeknd, “Dawn FM”. L’uscita a sorpresa, annunciata solo pochissimi giorni fa, è stata anticipata da un trailer avvincente che ha lanciato l’intero progetto. Il tutto è stato seguito dalla pubblicazione dell’originale cover dell’album e della tracklist. “Dawn FM”, che tra gli altri contiene il singolo di successo già disco d’oro “Take My Breath”, è descritto dall’artista come un’ “esperienza sonora“, che qui mette in mostra un cast unico di ... Leggi su zon (Di venerdì 7 gennaio 2022) Disponibile da oggi su tutte le piattaforme “FM”, ildi The, già autore di molteplicidi successo tra cui After Hours Venerdì 7 gennaio 2022. Esce oggi ilattesissimodi The, “FM”. L’uscita a sorpresa, annunciata solo pochissimi giorni fa, è stata anticipata da un trailer avvincente che ha lanciato l’intero progetto. Il tutto è stato seguito dallazione dell’originale cover dell’e della tracklist. “FM”, che tra gli altri contiene il singolo di successo già disco d’oro “Take My Breath”, è descritto dalcome un’ “esperienza sonora“, che qui mette in mostra un cast unico di ...

