THE GOOD DOCTOR & THE RESIDENT: TORNA IL VENERDÌ SERA A TUTTO MEDICAL FIRMATO RAI2 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Debutta VENERDÌ 7 gennaio su RAI2 la quinta stagione di The GOOD DOCTOR, in prima visione assoluta, e prosegue la terza stagione di The RESIDENT (dal 21 gennaio la quarta). Si riforma la staffetta Freddie Highmore e Matt Czuchry, pronti a far appassionare il pubblico con la loro empatia e le loro capacità fuori dal comune nel curare i pazienti. The GOOD DOCTOR & The RESIDENT, il VENERDÌ MEDICAL di RAI2 Nel primo episodio di The GOOD DOCTOR 5, “La festa di Lea e Shaun“, Lea organizza il ricevimento per il matrimonio con Shaun ma i brutti ricordi la fanno sentire insicura. Andrews, Jordan, Lim e Asher se la devono vedere con Salen, una paziente che ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 7 gennaio 2022) Debutta7 gennaio sula quinta stagione di The, in prima visione assoluta, e prosegue la terza stagione di The(dal 21 gennaio la quarta). Si riforma la staffetta Freddie Highmore e Matt Czuchry, pronti a far appassionare il pubblico con la loro empatia e le loro capacità fuori dal comune nel curare i pazienti. The; The, ildiNel primo episodio di The5, “La festa di Lea e Shaun“, Lea organizza il ricevimento per il matrimonio con Shaun ma i brutti ricordi la fanno sentire insicura. Andrews, Jordan, Lim e Asher se la devono vedere con Salen, una paziente che ...

