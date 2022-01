The Economist: per i calciatori gli effetti del Covid si protraggono per mesi (Di venerdì 7 gennaio 2022) «Il long Covid è un problema serio per gli atleti professionisti. La guarigione che sembra piena è lenta e parziale». Così il professor Roberto Burioni – tramite il suo profilo Twitter – commenta i risultati di una recente ricerca condotta da tre Economisti, Kai Fischer e W. Benedikt Schmal della Heinrich Heine University e J. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 7 gennaio 2022) «Il longè un problema serio per gli atleti professionisti. La guarigione che sembra piena è lenta e parziale». Così il professor Roberto Burioni – tramite il suo profilo Twitter – commenta i risultati di una recente ricerca condotta da trei, Kai Fischer e W. Benedikt Schmal della Heinrich Heine University e J. L'articolo

Advertising

nicoispr : RT @CalcioFinanza: Secondo uno studio pubblicato da The Economist, il “long #Covid” è un problema per gli atleti professionisti. Nell'anali… - Lelle_1509 : RT @CalcioFinanza: Secondo uno studio pubblicato da The Economist, il “long #Covid” è un problema per gli atleti professionisti. Nell'anali… - CalcioFinanza : Secondo uno studio pubblicato da The Economist, il “long #Covid” è un problema per gli atleti professionisti. Nell'… - baccomarano : Per i seguaci del martire #Djokovic , vecchi e nuovi, una recente conferma che vaccinarsi, anche per gli sportivi d… - AdolfCarbone : RT @GoriRoberto1: Rotshschild posseggono The Economist e Liberation. Sono direttamente collegati alla Monsanto, posseggono la British Petro… -

Ultime Notizie dalla rete : The Economist Capitol Hill, un anno dopo The Economist ha dedicato la copertina al pericolo sempre più evidente che il partito repubblicano si stia allontanando dal tempio della democrazia. Come anche il Washington Post, il New York Times ...

I barconi dei migranti illegali ora arrivano anche dalla Turchia, un traffico che Erdogan usa per scopi economici e geopolitici In un solo anno The Economist ha ribaltato completamente il giudizio sull'Italia ma... 'Nell'ottobre 2020 l'Economist ha dedicato all'Italia un articolo in cui raccontava la decadenza del Belpaese ...

The Economist, l'Italia vince: Paese dell'anno 2021 Facile.it The Economist Asks: Robert Kaplan How will American power be tested in 2022? This week we speak to Robert Kaplan, a leading geopolitical thinker and the author of “The Revenge of Geography” ...

ha dedicato la copertina al pericolo sempre più evidente che il partito repubblicano si stia allontanando dal tempio della democrazia. Come anche il Washington Post, il New York Times ...In un solo annoha ribaltato completamente il giudizio sull'Italia ma... 'Nell'ottobre 2020 l'ha dedicato all'Italia un articolo in cui raccontava la decadenza del Belpaese ...This week we speak to Robert Kaplan, a leading geopolitical thinker and the author of “The Revenge of Geography” ...