Terze dosi per 12-15 anni | prenotazioni dall’8 gennaio - Ecco come fare

Advertising

sbonaccini : Superato oggi 92% di vaccinati con una dose, 90% con ciclo completo (e le terze dosi sono 1.5 milioni). Nei repart… - NicolaPorro : Il governo non ha saputo gestire la somministrazione della #terzadose. Ecco le morti che si sarebbero potute evitar… - ItaliaViva : 'Il vaccino ci ha salvato e continuerà a farlo: bene, dunque, che il Governo abbia finalmente accolto la nostra pro… - SimonettaColt4 : @DarkLadyMouse @doomboy @Bukaniere Penso che se dobbiamo vaccinarsi ogni 6 mesi, obbligare da metà febbraio è assur… - Umbria24 : Vaccino, oltre 150 mila prenotazioni in Umbria: Regione apre nuovo hub per terze dosi -

Ultime Notizie dalla rete : Terze dosi

NapoliToday

Quasi 21 milioni invece lesomministrate: in base alla platea ufficiale di circa 31 milioni di persone, il tasso di copertura nazionale per leè del 67,7%. Con nette differenze ...Dall'inizio della campagna si è proceduto all'inoculazione di 8.142.877, di cui 3.122.413 come seconde e 1.556.157 come, corrispondenti al 98,9% di 8.235.500 disponibili. " Anche in questa ...Le prenotazioni di vaccino in Umbria sono più di 150 mila. E ora, con l'obbligo introdotto per gli over 50 che ancora non si sono vaccinati, che nella regione, secondo i dati del ministero della Salut ...pavia «Da sabato 8 gennaio, la prenotazione della dose booster sarà possibile per tutti i lombardi che hanno completato il ciclo vaccinale,con una o due dosi in base al vaccino ...