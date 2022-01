Terza dose per la fascia 12-15 anni, come funziona la somministrazione del booster: i chiarimenti del Governo (Di venerdì 7 gennaio 2022) Terza dose di vaccino anti Covid alla fascia 12-15 anni: il Ministero della Salute spiega come funziona la somministrazione del booster per gli adolescenti che non hanno compiuto il 16° anno d’età. In una circolare di poche ore fa, relativa all’estensione della raccomandazione del richiamo per la predetta fascia, alcuni chiarimenti sul nuovo step della campagna vaccinale contro il Coronavirus. Terza dose fascia 12-15 anni: come funziona la somministrazione del booster La circolare “Estensione della raccomandazione della dose di richiamo (booster) ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 7 gennaio 2022)di vaccino anti Covid alla12-15: il Ministero della Salute spiegaladelper gli adolescenti che non hanno compiuto il 16° anno d’età. In una circolare di poche ore fa, relativa all’estensione della raccomandazione del richiamo per la predetta, alcunisul nuovo step della campagna vaccinale contro il Coronavirus.12-15ladelLa circolare “Estensione della raccomandazione delladi richiamo () ...

Advertising

capuanogio : La Lega #SerieA pronta ad andare al Tar contro le ASL che non rispetteranno le norme della circolare del Ministero… - GiovaAlbanese : L'Asl di Torino non bloccherà #JuveNapoli. Ci si attiene a quanto palesato nel provvedimento dell'Asl di Napoli, ch… - borghi_claudio : @Corriere Dilettanti. La terza li aumentava di 83 - FabrizioGRIMA : RT @Annamar09456914: BUONGIORNO CARISSIMI OGGI SI SALUTO COSÌ ?? TERZA DOSE VACCINO?? - Rebibbia909 : RT @robertam67: @ParcodiGiacomo Quindi Galli che fino a novembre lavorava in ospedale, con due dosi non ha preso nulla. Va in pensione fa… -