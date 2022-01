Ternana, 6 negativizzati nel gruppo squadra: rimangono 11 positivi al Covid (Di venerdì 7 gennaio 2022) “La Ternana Calcio comunica che 6 dei 17 membri del gruppo squadra precedentemente risultati positivi al Covid 19, a seguito di controlli effettuati, si sono “negativizzati”. Si tratta di 5 calciatori ed un membro dello staff. I tesserati verranno sottoposti alle visite ed agli esami di controllo previsti dal protocollo sanitario vigente per poi riaggregarsi alla squadra”. Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale della Ternana, che quindi vede migliorare sensibilmente la situazione legata ai contagi da Covid che ha colpito il gruppo squadra nelle scorse settimane. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 7 gennaio 2022) “LaCalcio comunica che 6 dei 17 membri delprecedentemente risultatial19, a seguito di controlli effettuati, si sono “”. Si tratta di 5 calciatori ed un membro dello staff. I tesserati verranno sottoposti alle visite ed agli esami di controllo previsti dal protocollo sanitario vigente per poi riaggregarsi alla”. Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale della, che quindi vede migliorare sensibilmente la situazione legata ai contagi dache ha colpito ilnelle scorse settimane. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Ternana, 6 negativizzati nel gruppo squadra: rimangono 11 i positivi al #Covid - Umbria24 : Ternana, scendono i positivi in squadra: 5 giocatori negativizzati - PicenoTime : Ascoli Calcio, nessun nuovo caso positivo al Covid. Ternana, 5 calciatori negativizzati - umbriaOn : I #casi #Covid in casa #Ternana scendono a 11: sono 5 i #calciatori #negativizzati - calciovicenti : La #Reggina sarebbe oggi nell’impossibilità di scendere in campo. Il #Monza ha ripreso regolarmente la preparazione… -