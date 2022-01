Tennis | Viktor Troicki | “Novak Djokovic torturato come mai nessun altro sportivo in precedenza”

(Di sabato 8 gennaio 2022) Nella spinosa vicenda trae l’Australia, in vista del Major di Melbourne prossimo venturo, si inserisce pesantemente anche, capitano della Serbia di Coppa Davis. Per usare un eufemismo, il serbo ha criticato aspramente il trattamento riservato al numero uno del mondo da parte delle autorità australiane.esordisce subito con un carico da undici: “Penso che sia un incubo per lo sport – le sue parole rilasciate a L’Equipe –atleta, uno dei più grandi campioni del mondo, è mai stato trattato in questo modo,in un certo senso. È uno scandalo enorme, che non ha nulla a che fare con ilo lo sport, è solo politica”. Dopo che il primo ministro australiano Scott Morrison ha ...

Eurosport.it

