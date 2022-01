Tennis: Torneo Melbourne. Nadal in semifinale senza giocare (Di venerdì 7 gennaio 2022) Lo spagnolo ha beneficiato del ritiro di Griekspoor e sfiderà Ruusuvuori Melbourne (AUSTRALIA) - Rafael Nadal approda senza giocare in semifinale al Melbourne Summer Set, Torneo Atp con un montepremi ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 7 gennaio 2022) Lo spagnolo ha beneficiato del ritiro di Griekspoor e sfiderà Ruusuvuori(AUSTRALIA) - RafaelapprodainalSummer Set,Atp con un montepremi ...

Advertising

RaiNews : Le autorità australiane negano che #djokovic sia tenuto in stato detentivo, mentre il governo annuncia un'indagine… - angelomangiante : Amo troppo il tennis per non sentirmi indignato. Anche con gli organizzatori degli Open d'Australia. Sono stato die… - Deiana_Luca9 : RT @lorenzofares: Due italiani in semifinale al torneo #ATPChallenger di Bendigo ???? @FAgamenone ???? b. Popko ???? 64 62 Caruso ???? b. Grenier… - Giornaleditalia : #italpresssport Tennis: Torneo Melbourne. Nadal in semifinale senza giocare - lorenzofares : Due italiani in semifinale al torneo #ATPChallenger di Bendigo ???? @FAgamenone ???? b. Popko ???? 64 62 Caruso ???? b. G… -