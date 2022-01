Tennis: Renata Voracova non fa ricorso per la cancellazione del visto e tornerà in Repubblica Ceca (Di venerdì 7 gennaio 2022) La conferma arriva dal Ministero degli Affari Esteri ceco, come riporta iSport.cz: Renata Voracova non farà appello contro la decisione di cancellarle il visto per l’Australia. Questo significa, in sostanza, che la doppista Ceca non potrà giocare gli Australian Open nella sua specialità. Il suo caso è apparso fin da subito particolarmente spinoso perché, a differenza di Novak Djokovic, un match di doppio l’aveva già giocato prima che, nella giornata di ieri, fosse trasferita dall’Australian Border Force al Park Hotel, il centro di detenzione dove si trova anche il serbo. Non solo Novak Djokovic, anche a Renata Voracova cancellato il visto per l’Australia Le autorità australiane, inoltre, sarebbero alla ricerca di una terza persona, che non fa parte degli atleti, ma ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 gennaio 2022) La conferma arriva dal Ministero degli Affari Esteri ceco, come riporta iSport.cz:non farà appello contro la decisione di cancellarle ilper l’Australia. Questo significa, in sostanza, che la doppistanon potrà giocare gli Australian Open nella sua specialità. Il suo caso è apparso fin da subito particolarmente spinoso perché, a differenza di Novak Djokovic, un match di doppio l’aveva già giocato prima che, nella giornata di ieri, fosse trasferita dall’Australian Border Force al Park Hotel, il centro di detenzione dove si trova anche il serbo. Non solo Novak Djokovic, anche acancellato ilper l’Australia Le autorità australiane, inoltre, sarebbero alla ricerca di una terza persona, che non fa parte degli atleti, ma ...

