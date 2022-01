Tennis: Djokovic. Kyrgios 'Caso mal gestito', Isner 'Ha seguito regole' (Di venerdì 7 gennaio 2022) Non solo critiche, anche solidarietà al fuoriclasse serbo da due colleghi ROMA - Non solo critiche, aspre o velate che siano. Novak Djokovic, in attesa di sapere lunedì se potrà disputare gli ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 7 gennaio 2022) Non solo critiche, anche solidarietà al fuoriclasse serbo da due colleghi ROMA - Non solo critiche, aspre o velate che siano. Novak, in attesa di sapere lunedì se potrà disputare gli ...

Advertising

Eurosport_IT : Caso Djokovic? Rafa Nadal dice la sua ????????? Scopri di più: - fanpage : ULTIM'ORA Novak #Djokovic è stato cacciato dall'Australia - sportface2016 : Clamoroso in #Australia, respinto il visto d'ingresso presentato da #Djokovic: per il momento Nole non può scendere… - AlexGiudetti : capogiro grazie alla distribuzione dei sieri al grafene. Il mondo del tennis è piuttosto corrotto ed è estremamente… - tfabiani2 : RT @RaiNews: Le autorità australiane negano che #djokovic sia tenuto in stato detentivo, mentre il governo annuncia un'indagine sui visti d… -