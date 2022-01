Tennis: caso Djokovic, 'palla' alla Corte mentre legali combattono per tenerlo in Australia (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sydney, 7 gen. (Adnkronos) - Il numero uno del Tennis mondiale Novak Djokovic rimarrà in un hotel di detenzione per tutto il fine settimana mentre i suoi avvocati combattono per consentire all'asso del Tennis di rimanere nel paese per difendere la sua corona all'Australian Open. Il suo caso si terrà lunedì mattina davanti a un giudice della Corte federale che ha la 'palla' in mano per decidere se potrà giocare il primo Slam della stagione. Gli è stata concessa un'ingiunzione provvisoria dopo un ricorso presso la Federal Circuit Court, che gli impedisce di essere espulso almeno fino alle 16:00 di lunedì. I problemi con il visto della superstar serba sono iniziati mercoledì notte quando è atterrato a Melbourne prima ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sydney, 7 gen. (Adnkronos) - Il numero uno delmondiale Novakrimarrà in un hotel di detenzione per tutto il fine settimanai suoi avvocatiper consentire all'asso deldi rimanere nel paese per difendere la sua corona all'n Open. Il suosi terrà lunedì mattina davanti a un giudice dellafederale che ha la '' in mano per decidere se potrà giocare il primo Slam della stagione. Gli è stata concessa un'ingiunzione provvisoria dopo un ricorso presso la Federal Circuit Court, che gli impedisce di essere espulso almeno fino alle 16:00 di lunedì. I problemi con il visto della superstar serba sono iniziati mercoledì notte quando è atterrato a Melbourne prima ...

