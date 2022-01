Tennis: Australia, annullato visto alla ceca Renata Voracova, è in stesso hotel Djokovic (Di venerdì 7 gennaio 2022) Melbourne, 7 gen. (Adnkronos) - La Tennista ceca Renata Voracova, che ha già giocato un torneo di riscaldamento a Melbourne, è stato annullato il visto di accesso in Australia ed è stata fermata ieri dai funzionari dell'Australian Border Force e portata al Park hotel di Carlton, la stessa struttura dove è in attesa di conoscere l'esito del suo ricorso il serbo Novak Djokovic. Una fonte governativa a conoscenza del caso ha confermato ad Abc che la Voracova è stata informata dai funzionari dell'Abf che presto dovrà lasciare il Paese, ma non è ancora chiaro se intende impugnare la decisione. Sembra che la Tennista ceca sia entrata in Australia il mese ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Melbourne, 7 gen. (Adnkronos) - Lata, che ha già giocato un torneo di riscaldamento a Melbourne, è statoildi accesso ined è stata fermata ieri dai funzionari dell'n Border Force e portata al Parkdi Carlton, la stessa struttura dove è in attesa di conoscere l'esito del suo ricorso il serbo Novak. Una fonte governativa a conoscenza del caso ha confermato ad Abc che laè stata informata dai funzionari dell'Abf che presto dovrà lasciare il Paese, ma non è ancora chiaro se intende impugnare la decisione. Sembra che latasia entrata inil mese ...

