Telefonata Draghi-Gravina | chiesta la sospensione della Serie A | secco no | rischio porte chiuse

E' andata in scena una Telefonata tra Mario Draghi e Gabriele Gravina, l'argomento caldo è stato quello che riguarda il mondo del calcio. Il Covid continua a condizionare anche la Serie A, nell'ultima giornata sono state rinviate quattro partite, anche nel prossimo turno tre gare non si disputeranno. Il colloquio è stato sereno, ma si è raccontato di un Draghi preoccupato: è stata chiesta la sospensione dei campionati per due settimane. L'apertura riguarda i tornei dalla Serie B in giù, per la Serie A il calendario non permette altri rinvii. Una nuova interruzione potrebbe portare seri danni a tutto il sistema. Anche l'orientamento dei club è quello di continuare a giocare, ma potrebbero registrarsi dei provvedimenti entro due o tre ...

