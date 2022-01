Tarquinia, il Comune “cerca idee” per due opere d’arte (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tarquinia – Tra la fine del 2021 e l’inizio del nuovo anno l’Amministrazione Comunale ha pubblicato sul proprio sito web, sezione trasparenza amministrativa – bandi di gara e contratti, due concorsi di idee per artisti e l’avviso esplorativo per acquisire manifestazioni di interesse di operatori economici per l’affidamento del servizio integrato di informazione ed accoglienza turistica e per la bigliettazione dei beni culturali di proprietà comunale. I concorsi per idee sono rivolti ad artisti che abbiano compiuto il 18° anno di età e finanzieranno l’ideazione e la realizzazione di opere d’arte; il primo concorso è dedicato ai temi legati alla Giornata della Memoria e quindi alle vittime della Shoah, ed al Giorno del Ricordo e quindi alle vittime istriane delle foibe; il secondo invece è rivolto al ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 7 gennaio 2022)– Tra la fine del 2021 e l’inizio del nuovo anno l’Amministrazione Comunale ha pubblicato sul proprio sito web, sezione trasparenza amministrativa – bandi di gara e contratti, due concorsi diper artisti e l’avviso esplorativo per acquisire manifestazioni di interesse di operatori economici per l’affidamento del servizio integrato di informazione ed accoglienza turistica e per la bigliettazione dei beni culturali di proprietà comunale. I concorsi persono rivolti ad artisti che abbiano compiuto il 18° anno di età e finanzieranno l’ideazione e la realizzazione di; il primo concorso è dedicato ai temi legati alla Giornata della Memoria e quindi alle vittime della Shoah, ed al Giorno del Ricordo e quindi alle vittime istriane delle foibe; il secondo invece è rivolto al ...

