Tamponi gratuiti per gli studenti a Roma e nel Lazio: come prenotare l'appuntamento ai drive-in

Tamponi studenti. Novità in arrivo per il rafforzamento del tracing dei positivi al Covid. In particolare, una nuova possibilità che riguarda gli studenti ti Roma e della regione Lazio. Da oggi sarà possibile usufruire del servizio gratuito di Tamponi al drive in per tutti gli studenti in modo semplice e rapido: basterà essere munito della propria tessera sanitaria e del nome dell'Istituto di provenienza. Così i ragazzi impegnati con le lezioni scolastiche potranno avere il vantaggio di un tampone rapido gratuito, prenotandolo facilmente attraverso il Portale drive Regione Lazio.

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi gratuiti Mercogliano, screening gratuito con tamponi per alunni e docenti Mercogliano . La scuola riapre in sicurezza grazie al programma di screening gratuiti messo in piedi dall' Amministrazione comunale. Da Sabato 8 Gennaio tamponi antigenici gratuiti per alunni, insegnanti e collaboratori scolastici delle scuole di Mercogliano. - dalle 8:00 alle 19:30 - presso la Clinica Montevergine - I Dirigenti Scolastici forniranno ...

Capracotta, giornata di screening gratuito con tamponi antigenici per studenti e personale scolastico ... il primo cittadino capracottese ha lavorato per organizzare una giornata di tamponi antigenici gratuiti per meglio fotografare la reale diffusione del Covid in paese. La somministrazione dei test ...

Tamponi gratuiti, quando è possibile usufruirne Prima Brescia Picco di contagi a Petilia Policastro, il sindaco chiede la zona rossa News in tempo reale - Le notizie e i video di politica, cronaca, attualità, sport della provincia di Crotone e della Calabria ...

Screening scolastico a Giulianova: tamponi gratuiti agli studenti domenica dalle 9 alle 20 al Palacastrum GIULIANOVA – Sarà effettuato domenica prossima, 9 Gennaio, al Palacastrum di via Treviso, lo screening sanitario rivolto agli studenti giuliesi. Dalle 9 alle 20, potranno effettuare il tampone gratuit ...

