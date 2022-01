‘Takeaway’ | esce il 20 gennaio il film con Libero De Rienzo

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 7 gennaio 2022)in sala il 20‘Takeaway‘, lungometraggio di Renzo Carbonera conDe, Carlotta Antonelli, Primo Reggiani Dopo il successo alla Festa di Roma,in sala il 20, lungometraggio scritto e diretto da Renzo Carbonera (Resina e il corto La penna di Hemingway), prodotto da Alfredo Federico e Simona Banchi per 39S e Interzone Pictures, in collaborazione con Rai Cinema, in associazione con Laser Digital, con il contributo del MIC – Ministero della Cultura, con il sostegno della Regione Lazio Fondo Lazio Cinema International, in collaborazione con TrentinoCommission. Fonte: https://alice.mymovies.it/2021/Il, distribuito nei cinema da Fandango, ...