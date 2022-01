Swindon Town-Manchester City | DIRETTA LIVE 0-2 | raddoppio di Gabriel Jesus

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Vi diamo il benvenuto allatestuale di, gara che apre il 3º turno di FA Cup. Con questa partita, i Citizens fanno il loro esordio nell’edizione 2021/22 della competizione ufficiale più antica al mondo. Loè giunto alla partita in virtù delle vittorie contro Crewe Alexandra e Walsall. Arbitro della gara è l’inglese Darren England coadiuvato da Lee Betts e Harry Lennard. Il quarto uomo è invece David Coote. Qui le formazioni ufficiali pronte a scendere sul campo di “County Ground” dal 1?. Loè reduce da alcune prestazioni negative in Football League Two: nelle ultime 5 partite sono arrivate 2 sconfitte, 2 pareggi e una sola vittoria all’ultima giornata. ...

ndndndnddn15 : RT @_BernardoSzn: Manchester City 1 Swindon Town 0 Bernardo Silva Goal, Cole Palmer Assist,14’ - _BernardoSzn : Manchester City 1 Swindon Town 0 Bernardo Silva Goal, Cole Palmer Assist,14’ - maxplazz : Il numero 9 dello Swindon Town è Lukaku #FACup - Benzema9Tomas : Gol del Manchester City de Bernardo Silva Swindon Town 0 Manchester City 1 Ronda 3 FA Cup - Danilini20 : Bernardo Silva no perdona en copa. Swindon Town 0-1 Manchester City -

Ultime Notizie dalla rete : Swindon Town

Commenta per primo L'allenatore del Manchester City Pep Guardiola e il suo assistente Juanma Lillo sono positivi al Covid . Salteranno la partita di FA Cup contro lo, quando la squadra sarà affidata a Rodolfo Borrell, uno degli assistenti del coach. Lo hanno comunicato i Citizens tramite una nota ufficiale....Western United - Sydney (A - League) - DAZN 20.30 Bayern Monaco - Borussia Monchengladbach (Bundesliga) - SKY SPORT FOOTBALL 21.00 Bordeaux - Marsiglia (Ligue 1) - SKY SPORT ACTION 21.00...In Inghilterra c'è una squadra che sta correndo più veloce di tutte le altre: è il Manchester City, prima in vetta alla Premier League, in una stagione in cui nessuno sembra in ...FA Cup 32esimi, nel weekend si gioca un altro turno della coppa nazionale inglese. Vediamo quote e scommesse sui match principali.