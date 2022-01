Supercoppa Italiana femminile: vaccino anti Covid gratis prima del match (Di venerdì 7 gennaio 2022) Da una parte Joe Montemurro, protagonista con la sua Juventus di una prima parte di stagione praticamente perfetta (anche in Europa), dall’altra Maurizio Ganz, pronto a guidare il Milan verso il primo titolo della sua storia. Tra i due tecnici, in bella mostra, il trofeo della 25esima edizione della Supercoppa Italiana di calcio femminile si disputerà domani alle 14.30 al ‘Benito Stirpe’ di Frosinone davanti a più di tremila spettatori. Ed è importante ricordare che fuori dallo stadio, a partire dalle 11, su iniziativa della Regione Lazio e della Asl di Frosinone, è stato organizzato il gazebo ‘Vaccini in tour’, dove chiunque avrà la possibilità di vaccinarsi senza bisogno di prenotazione (verranno somministrate prime dosi di vaccino Johnson e Johnson e booster con ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 7 gennaio 2022) Da una parte Joe Montemurro, protagonista con la sua Juventus di unaparte di stagione praticamente perfetta (anche in Europa), dall’altra Maurizio Ganz, pronto a guidare il Milan verso il primo titolo della sua storia. Tra i due tecnici, in bella mostra, il trofeo della 25esima edizione delladi calciosi disputerà domani alle 14.30 al ‘Benito Stirpe’ di Frosinone dava più di tremila spettatori. Ed è importante ricordare che fuori dallo stadio, a partire dalle 11, su iniziativa della Regione Lazio e della Asl di Frosinone, è stato organizzato il gazebo ‘Vaccini in tour’, dove chiunque avrà la possibilità di vaccinarsi senza bisogno di prenotazione (verranno somministrate prime dosi diJohnson e Johnson e booster con ...

