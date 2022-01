Supercoppa femminile | domani Juventus e Milan si giocano il titolo

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 7 gennaio 2022) . Bianconere di Montemurro coi favori del pronostico, ore 14.30, allo Stirpe di Frosinone (dove per l’occasione verrà allestito un hub vaccinale), si terrà la finale ditraWomen e. Le bianconere di Montemurro partono coi favori del pronostico, nonostante la poca brillantezza mostrata in occasione della semifinale col Sassuolo. La squadra di Ganz, vittoriosa in semifinale con la Roma, cercherà di non permettere alle avversarie di sollevare il trofeo per la terza volta di fila. L'articolo proviene da Calcio News 24.