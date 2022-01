Super Green pass, rientro a scuola, obbligo vaccinale e quarantena: le tappe delle nuove misure, da gennaio a giugno (Di venerdì 7 gennaio 2022) Con l’ultimo decreto anti-Covid approvato in Cdm, il primo del 2022 e il quinto provvedimento da fine novembre, arriva l’ennesimo aggiornamento delle misure per far fronte alla quarta ondata del virus e al dilagare di Omicron. Ecco il calendario delle novità introdotte a partire dall’inizio dell’anno, alcune delle quali indicate ancora dalla bozza del decreto, in attesa di pubblicazione. 7-10 gennaio, LA scuola RICOMINCIA CON nuove REGOLE – Si torna sui banchi in gran parte d’Italia. Nella scuola dell’infanzia i prof dovranno indossare le mascherine Ffp2, così come nelle classi delle primarie e secondarie dove ci sono alunni che non hanno la mascherina perché esentati per specifici motivi. L’ultimo decreto introduce poi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Con l’ultimo decreto anti-Covid approvato in Cdm, il primo del 2022 e il quinto provvedimento da fine novembre, arriva l’ennesimo aggiornamentoper far fronte alla quarta ondata del virus e al dilagare di Omicron. Ecco il calendarionovità introdotte a partire dall’inizio dell’anno, alcunequali indicate ancora dalla bozza del decreto, in attesa di pubblicazione. 7-10, LARICOMINCIA CONREGOLE – Si torna sui banchi in gran parte d’Italia. Nelladell’infanzia i prof dovranno indossare le mascherine Ffp2, così come nelle classiprimarie e secondarie dove ci sono alunni che non hanno la mascherina perché esentati per specifici motivi. L’ultimo decreto introduce poi ...

