Studio: il fantacalcio mette a rischio la salute mentale (Di venerdì 7 gennaio 2022) Come se non bastassero i problemi legati all’emergenza sanitaria e i conseguenti disagi anche per coloro che hanno sofferto situazioni di isolamento e di distacco dalla vita sociale, un nuovo Studio accademico ha affermato che il gioco del fantacalcio può portare a rischi per la salute mentale, con peggioramenti più consistenti in base al tempo L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 7 gennaio 2022) Come se non bastassero i problemi legati all’emergenza sanitaria e i conseguenti disagi anche per coloro che hanno sofferto situazioni di isolamento e di distacco dalla vita sociale, un nuovoaccademico ha affermato che il gioco delpuò portare a rischi per la, con peggioramenti più consistenti in base al tempo L'articolo

Advertising

CristianComb : RT @CalcioFinanza: Il #fantacalcio comporta rischi per la salute mentale, secondo uno studio - _esegesi_ : RT @CalcioFinanza: Il #fantacalcio comporta rischi per la salute mentale, secondo uno studio - DottorMux : RT @CalcioFinanza: Il #fantacalcio comporta rischi per la salute mentale, secondo uno studio - mariano56560309 : RT @CalcioFinanza: Il #fantacalcio comporta rischi per la salute mentale, secondo uno studio - Mucio80 : RT @CalcioFinanza: Il #fantacalcio comporta rischi per la salute mentale, secondo uno studio -