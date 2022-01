Strage di Acca Larenzia, 44 anni dopo. Un pezzo di storia italiana che ancora brucia (Di venerdì 7 gennaio 2022) Strage di Acca Larenzia, 7 gennaio 1978. Una data maledetta, una ferita mai rimarginata, una tragedia senza colpevoli. Sono passati 44 anni da quando a Roma, davanti alla sezione missina di Acca Larenzia, quartiere Tuscolano, Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta vengono freddati da una mitraglietta scorpion sull’uscio della sede. Strage di Acca Larenzia, 44 anni dopo Sono due giovani militanti del Fronte della Gioventù. Hanno 18 e 20 anni. Erano pronti a uscire dalla sezione per un volantinaggio quando scatta l’esecuzione. L’assalto del commando di 5 o 6 terroristi venne rivendicato dai Nuclei Armati per il contropotere territoriale. Una delle tante sigle utilizzate da Potere ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 7 gennaio 2022)di, 7 gennaio 1978. Una data maledetta, una ferita mai rimarginata, una tragedia senza colpevoli. Sono passati 44da quando a Roma, davanti alla sezione missina di, quartiere Tuscolano, Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta vengono freddati da una mitraglietta scorpion sull’uscio della sede.di, 44Sono due giovani militanti del Fronte della Gioventù. Hanno 18 e 20. Erano pronti a uscire dalla sezione per un volantinaggio quando scatta l’esecuzione. L’assalto del commando di 5 o 6 terroristi venne rivendicato dai Nuclei Armati per il contropotere territoriale. Una delle tante sigle utilizzate da Potere ...

