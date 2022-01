Stefano Nosei | che fine ha fatto il cantautore | ritorno a The Voice Senior

Leggi su ck12

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Carriera e curiosità su dopo un lungo stop. 65 anni il prossimo 22 gennaio, una carriera dainiziata addirittura nel 1978, ha sorpreso tutti, quando si è presentato alle Blind Audition di The. Questo perché – rispetto a molti altri artisti che hanno partecipato al talent di Raiuno – lui ha una lunga carriera alle spalle e collaborazioni davvero importanti. (screenshot video)Il primo disco pubblicato è un 45 giri cantautorale, ovvero Non è facile/Lo zampino, uscito su etichetta Demara. Ma poiha costruito la sua carriera nel mondo del cabaret, collaborando con artisti del calibro di Rocco Tanica degli Elio e le Storie Tese o di Dario Vergassola, ma non solo. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Suor ...