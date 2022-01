Stadi, il governo chiede la stretta: «Troppi contagi» Ipotesi riduzione della capienza o porte chiuse (Di sabato 8 gennaio 2022) La festa è finita. Anche la Serie A recalcitrante dovrà farsi più in là, limitarsi, rinunciare a pezzi di sé, ossia dei suoi introiti: come quasi tutti, in questi... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 8 gennaio 2022) La festa è finita. Anche la Serie A recalcitrante dovrà farsi più in là, limitarsi, rinunciare a pezzi di sé, ossia dei suoi introiti: come quasi tutti, in questi...

Advertising

repubblica : Calcio, il governo e' pronto di nuovo a chiudere gli stadi al pubblico - repubblica : La proposta del governo al calcio: ora stadi a porte chiuse [di Tommaso Ciriaco, Matteo Pinci] - stebellentani : Con l'obbligo vaccinale per over 50 (che a me, ripeto, va benissimo) diventa sbagliato proseguire con capienze rido… - Alessan15258318 : RT @mirkonicolino: Importante vertice online tra #Governo e #Figc. Prende sempre più quota la chiusura degli stadi come in Germania. Dal 't… - Martina95190659 : RT @lordfed3: Il governo è intenzionato a chiudere gli stadi al pubblico. È la nuova normalità. -