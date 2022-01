Speranza firma le ordinanze | ecco quali regioni passeranno in zona gialla da lunedì

Advertising

FirenzePost : Speranza firma ordinanze: Toscana gialla insieme a Emilia Romagna, Abruzzo e Valle d’Aosta - raindog211 : al Ministro Speranza e al Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro: “Nulla su di noi senza di… - Musicismyplanet : RT @kuliscioff: Brunetta firma un'ordinanza con Speranza per sensibilizzare le PA sull'uso dello #smartworking che lo stesso Ministro della… - ___LUKASPC___ : @LizzoriFabrizio di sicuro la liberatoria non gliela avrei mai firmata, anzi....esattamente il contrario...CHI MI F… - KoalaEli3 : Bisogna votare qui con la speranza che ci considerino #Gfvip2020 #FUORIKATIA #katiafuori Mediaset: Fuori katia Ric… -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza firma

Firenze Post

Intanto il ministro della Salute Robertole nuove ordinanze per cercare di contrastare la diffusione dei contagi. Da lunedì Toscana, Emilia - Romagna, Abruzzo e Valle d'Aosta passano ...Il ministro della Salute Robertoha firmato, secondo quanto si apprende, le ordinanze per il passaggio da lunedì prossimo dalla zona bianca alla zona gialle delle regioni Toscana , Emilia Romagna, Abruzzo e Valle d'Aosta . ...La regione cambia colore a causa dell'alto tasso di occupazione di reparti ordinari e terapie intensive di pazienti covid ...Il ministro della Salute Speranza ha appena firmato l’ordinanza che decreta il passaggio in fascia gialla da lunedì 10 gennaio per altre ...